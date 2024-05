Pompei Le nuove scoperte su Rai 1 lo speciale di Meraviglie con Alberto Angela tutto girato in piano sequenza

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Conosciamodie i viaggi che ci ha portato a fare nelle più belle città d’Italia, d’Europa e in Africa. La nuova sfida del programma è. Le, unoin onda questa sera, lunedì 27 maggio 2024, alle 21:25 su Raiuno, che racconterà le novità degli archeologi al lavoro nel sito dell’antica città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C. Prodotto da Rai Cultura con il Parco Archeologico die il Ministero della Cultura, loha la particolarità di esserein. Per due ore e dieci minuti, quindi, la telecamera non staccherà mai, facendo compiere al pubblico un vero e proprio viaggio all’interno del sito archeologico. La visita di, con la partecipazione del direttore Gabriel Zuchtriegel, degli archeologi e dei tecnici del Parco, parte dall’Odeion, il più piccolo dei due teatri della città, dominato dalla vista del Vesuvio che si erge in lontananza oltre le mura.