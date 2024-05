Polpette estive di peperoni | l’alternativa vegetariana leggera e gustosa

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lediche ti presentiamo oggi sono non solo facili da preparare, ma anche fresche e leggere. Questa ricetta rappresenta un’alternativa sana ealle classichedi carne. Possono essere servite come un gustoso secondo piatto, un antipasto o come finger food per un aperitivo. Inoltre, sono un modo divertente e creativo per far mangiare le verdure ai bambini. Gli ingredienti Per preparare queste deliziosedi, avrai bisogno dei seguenti ingredienti: Sale e pepe q.b. Olio di semi di girasole q.b. 1 uovo 1 peperone giallo 1 peperone rosso 2 cucchiai di latte 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 1 cucchiaio di capperi 2 fette di pancarré 2 cucchiai di pangrattato 2 cucchiai di grana padano La preparazione Preparazione dei: Inizia lavando i, rimuovendo il torsolo e i semi, quindi tagliali a pezzetti.