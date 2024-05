Pogacar - meritate vacanze romane In Giro c’è una stella da 10 e lode Itali - una pagella a cinque cerchi

(Di lunedì 27 maggio 2024) D’accordo, altro pianeta. Ma per settimane ilcon meno altimetria e tappe più corte è stato anche altro. Ecco il pagellone finale.10 Non ci sarebbe voto per uno che con una gamba sola conquista sei tappe e la corsa intera, senza correre al risparmio e concedendosi sempre. Fenomeno vero, si fa voler bene dentro e fuori la corsa: anche la borraccia regalata al bimbo sul Grappa resterà nella storia. FACCE NUOVE 9 Se ne vedono tante, tutte giovani. Straniere come Steinhauser, Sanchez, Valentin Paret Peintre e il velocista Kooij. Eane come Tiberi, quinto in classifica al debutto, e il bimbo Piganzoli. Oltre al ventenne Pellizzari, atteso da un futuro all’estero: visto com’è finita con altri talenti, consumati in lavori di manovalanza, tocchiamo ferro.

