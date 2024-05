Pnrr | Misiani Pd ' o Fitto non conosce bilanci comunali o fa gioco tre carte'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Delle due, l'una. O il ministrononcome funzionano ioppure, sui tagli al fondo di solidarietà comunale sta facendo ildelle tre. In realtà, i tagli decisi dal governo indeboliranno la spesa sociale dei comuni per due motivi. Primo: l'esclusione, prevista dal comma 533 della legge dio 2024, delle spese per la missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) dal calcolo per ciascun comune dei tagli al fondo di solidarietà comunale è un mero criterio di computo, che di per sé non esclude affatto una riduzione della spesa sociale dei comuni (idei comuni sono un tutt'uno: se mancano risorse, la scure può abbattersi dappertutto, spesa sociale compresa…)".