Pnrr - Lepore contro Roma | Tagli per 13,5 milioni

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Il ministro Giorgetti sta portando avanti una manovra piena diagli enti locali", e per questo "chiediamo che il governo si fermi e cambi idea". L’appello arriva direttamente dal sindaco Matteo, dopo la notizia, da parte del governo centrale, di attuare piùnei confronti dei Comuni che hanno ottenuto maggior fondi dal. "Dopo la spending review che fa cassa solo sui comuni virtuosi – continua il primo cittadino –, ora si sono inventati uno strutturale di spesa corrente per i comuni che hanno a disposizione più quoteper gli investimenti". Insomma, "un mostro amministrativo e politico – prosegue–, perché ci tolgono soldi che ci hanno già dato e penalizzano i cittadini, perchéando la spesa corrente siano i servizi comunali".

