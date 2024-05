Pnrr | Boccia ' trasformato in bancomat Meloni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “Durante l'esame dell'ultima legge di bilancio, il Pd in Aula ha fortemente e duramente contestato il ritorno dei tagli lineari previsti dal governoma, mentre lo denunciavamo, la destra abbassava lo sguardo. E oggi ci ritroviamo con i comuni che saranno costretti a subire tagli per centinaia di milioni e ad essere colpiti saranno, soprattutto, quegli enti locali che hanno avuto più risorse dal, e le hanno spese in maniera opportuna". Così Francesco, presidente dei senatori del Pd, arrivando a Rovigo per un incontro con le parti sociali nell'ambito delle iniziative elettorali in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. "Per quanto riguarda le risorse delil governo non può rivendicare i risultati dei bandi, quella è soltanto attività amministrativa obbligatoria nei confronti degli enti locali.