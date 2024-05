Pnrr al via le Cabine di regia per l’attuazione Meloni | Siamo alla Fase 2 la più importante

(Di lunedì 27 maggio 2024) Con l’insediamento delle “di coordinamento perdel” si è aperta quella che il premier Giorgiaha definito “la2 del, la più, quella della concreta attuazione delle riforme e della messa a terra di tutti gli investimenti strategici”. Le, infatti, sono costituite presso tutte le prefetture e hanno il compito di monitorare a livello territoriale gli interventi attuativi del Piano e migliorare coordinamento e sinergia tra attuatori e istituzioni coinvolte.: “Entriamo nella2 del, la più” “Quelli appena trascorsi sono stati mesi di straordinario lavoro di tutti i ministeri, le strutture e gli uffici, che ha permesso all’Italia di essere al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del”, ha dettonel corso del vertice che ha presieduto a Palazzo Valentini, sede della prefettura di Roma, e al quale hanno preso parte in video-conferenza tutte le “di coordinamento”.

