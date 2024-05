Pnrr | a Caserta asilo nido per 108 bimbi con 25 milioni di euro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnper 108 bambini da realizzare aall’interno di un edificio di proprietà comunale situato in via Martiri di Bellona con i fondi del. È il progetto approntato dal Comune attraverso l’approvazione di una delibera di Giunta, che ha stabilito di partecipare a un bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito per accedere alla costruzione dell’. L’ubicazione della struttura ha un significato particolare, dal momento che l’immobile ha vissuto un lungo periodo di abbandono e in passato è stato anche occupato abusivamente. L’intervento è di poco più di 2,5di(2.592.000). “Questo progetto – ha spiegato il Sindaco di, Carlo Marino – assume un significato speciale. Andiamo a recuperare, infatti, una struttura di proprietà comunale che ha vissuto periodi di abbandono e degrado e che si trasformerà in undi notevoli dimensioni, che potrà rispondere nella maniera migliore alle esigenze di tante famiglie.

