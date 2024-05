PlayStation Showcase 2024 è in programma a Settembre secondo un insider

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unha affermato che in quel di Sony hanno deciso di organizzare ilnel corso del mese di, decidendo di conseguenza di non organizzare l’appuntamento comunicativo principale nel corso di questo mese di Maggio. Wccftech ha prontamente condiviso il nuovo messaggio pubblicato da Lunatic Ignus, leaker che soltanto pochi giorni fa è riuscito ad anticipare correttamente l’arrivo di un nuovo trailer di Black Myth: Wukong di svariate settimane. Nello specifico l’ha risposto ad un utente che gli ha chiesto delle informazioni precise in merito al nuovo, rispondendo con un lapidario e decisamente chiaro e conciso “”. Precisiamo inoltre che queste dichiarazioni di Lunatic Agnus si sposano perfettamente con il rumor che vuole Sony Interactive Entertainment aver organizzato uno State of Play nel corso di questo mese di Maggiocon Astro Bot, Concord e LEGO Horizon.

In queste ore sta circolando in rete un rumor che vuole Sony attualmente impegnata nello sviluppo di MediEvil 2 Remake , con l’annuncio di questo nuovo gioco che dovrebbe avvenire tra ormai poche settimane e precisamente nel corso del mese di Maggio 2024. Ma in realtà questa indiscrezione pare ... game-experience

Jeff Grubb ha affermato nel corso di questa giornata che dovrebbe essere in sviluppo un nuovo capitolo di Sly Cooper , aggiungendo che Sucker Punch è al lavoro contemporaneamente sia su questo nuovo gioco che sull’atteso Ghost of Tsushima 2. Ma Jason Schreier ha deciso immediatamente di smentire ... game-experience

Il PlayStation Showcase è "diventato" uno State of Play, a quanto pare - Il playstation showcase è "diventato" uno State of Play, a quanto pare - Continuano a rincorrersi le informazioni sul playstation showcase, che però non sarà un evento così massiccio ma uno State of Play. spaziogames

PlayStation Showcase sta per tornare Sarebbe previsto un appuntamento nei prossimi mesi - playstation showcase sta per tornare Sarebbe previsto un appuntamento nei prossimi mesi - Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal web, playstation showcase sarebbe più o meno in dirittura d'arrivo: per i rumor arriverà tra alcuni esi. everyeye

PlayStation Showcase o State of Play: questa settimana è quella giusta - playstation showcase o State of Play: questa settimana è quella giusta - L'ultima settimana di maggio sembra essere quella giusta per quanto riguarda il nuovo evento digitale di Sony: playstation showcase o State of Play everyeye