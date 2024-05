PlayStation | è in arrivo uno State of Play con Astro Bot Concord e LEGO Horizon?

(Di lunedì 27 maggio 2024) In queste ultime settimane sono spuntate in rete diverse indiscrezioni che vogliono inun nuovo eventonel corso di questo mese di Maggio. Ma si tratta di unoofoppure di unShowcase? Stando a quanto affermato da GamingBolt, l’evento di questo mese dovrebbe essere unoof, con Sony che di conseguenza avrebbe deciso di non tenere il consueto (o quasi)Showcase in programma nel mese di Maggio. Aggiungiamo inoltre che il noto insider NateTheHate ha condiviso su X (Twitter) un messaggio dove ha rivelato che l’evento di maggio di Sony è “ancora sulla buona strada”, con il colosso giapponese che dovrebbe tenere questo nuovo appuntamento comunicativo entro la fine di questa settimana.

