Playoff Nba Dallas non sbaglia | Minnesota va sotto 3-0 Finals a un passo per i Mavs

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano, 27 maggio 2024 - Come Boston, ancheè ad undalla qualificazione alleNba. Dopo aver espugnato due volte il Target Cente di, i Mavericks si impongono anche in casa in occasione di gara 3, festeggiando il successo ai danni dei Timberwolves con il risultato di 116-107. I texani vengono trascinati - manco a dirlo - dalla coppia Doncic-Irving, con le due star a realizzare 33 punti ciascuna. Dall'altra parte Edwards chiude con 26 punti e 9 assist, ma non basta agli ospiti, che alzano bandiera bianca nell'ultimo periodo, dopo che il terzo si era chiuso in perfetta parità. Adesso la truppa di coach Kidd ha sulla racchetta il match point per chiudere la serie: gara 4 è in programma sempre all'American Airlines Center nella notte italiana fra martedì 28 e mercoledì 29 maggio (palla a due alle 2:30).

