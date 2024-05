Playoff NBA 2024 | Doncic e Irving trascinano Dallas anche in gara-3 Mavs ad un passo dalle Finals

(Di lunedì 27 maggio 2024) IMavericks sono sempre più vicini a tornare alleNBA dopo tredici anni.in-3 Lukae Kyriefanno la differenza e la squadra di coach Jason Kidd si impone 116-107 sui Minnesota Timberwolves, portandosi sul 3-0 nella serie. Ora basta una sola vittoria aiper diventare campioni della Western Conference e andare a sfidare con ogni probabilità i Boston Celtics, che sono avanti con il medesimo punteggio contro gli Indiana Pacers.ha in mano il controllo nella partita nel primo tempo, ma Minnesota ribalta tutto giocando un ottimo terzo quarto, che permetteagli ospiti di presentarsi avanti di un punto prima dell’ultima frazione. Qui si scatenano, che combinano insieme ventuno punti e guidanoalla vittoria.

