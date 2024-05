Playoff NBA 2024 - Dallas Mavericks sul 3-0 | Doncic e Irving trascinatori contro i Timberwolves

(Di lunedì 27 maggio 2024) Più lucidi nei momenti finali, con due stelle che si esaltano quando la pressione sale, isuperano i Minnesotaanche in gara-3 tra le mura amiche e lo fanno con il punteggio (il più ampio fin qui della serie) di 116-107, portandosi così sul 3-0 ad una sola vittoria dal ritorno alle NBA Finals dopo 13 anni. La differenza in un match tutto sommato equilibrato l’ha fatta la miglior lucidità nei momenti cruciali dell’ultimo quarto, quando sul 102-102 ihanno messo su un parziale di 14-3. Merito di Lukae Kyrieche si scatenano nei minuti finali e chiudono con 33 punti a testa, impreziositi nel caso dello sloveno da 7 rimbalzi e 5 assist, mentre l’ex Nets fa registrare 14 punti solo nell’ultimo quarto.

