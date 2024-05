Plaia di Catania la denuncia del consigliere Graziano Bonaccorsi del M5S – VIDEO

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ildel Movimento 5 Stelle al Comune di, hato sui social lo stato in cui versa la Spiaggia Libera n 2 allae ci ha inviato questo, accompagnato dalla dichiarazione che segue. “Sta per iniziare la stagione balneare e come ogni anno le nostre spiagge libere sono piene di “munnizza”. Oggi vi porto alla, esattamente nella spiaggia libera n 2, dove il degrado non manca mai. Ovviamente non abbiamo soltanto i problemi di pulizia e gestione delle spiagge libere, ma sarebbe opportuno sapere se SIDRA interverrà per bloccare il versamento a mare delle acque provenienti dal canale Arci. Ovviamente, non lo dico io, ma lo ha stabilito – con un’ordinanza cautelare emessa con procedura d’urgenza – il Giudice del tribunale civile dinel 2021.

