Più della metà dei giovani campani non sa gestire le proprie emozioni Lo studio del Rotary Club Napoli Est

(Di lunedì 27 maggio 2024) Piùdeinon saa doverecome rabbia e tristezza. È uno dei dati chiave che emerge nellopreliminare relativo allo screening (su un campione di circa 1300 individui) sulla depressione e sulla fragilità emotiva condotto dall’Osservatorio Nazionale per la Salute Emotiva e Comportamentale e che saranno presentati in occasione del convegno “La Salute Emotiva e Comportamentale in Età Evolutiva”. L’evento, in programma il prossimo 30 maggio a partire dalle 9:30, sarà ospitato negli spazi recentemente rinnovati dell’ex O.P. Leonardo Bianchi (Calata Capodichino 230,) ed è promosso dalEst, in collaborazione con l’ASL1 Centro, con l’Osservatorio Nazionale per la Salute Emotiva e Comportamentale e con la Commissione Sanità del Distretto 2101.