Pitbull nuove aggressioni | 40enne azzannato ai genitali ad Andria a Cagliari aggrediti due bambini

(Di lunedì 27 maggio 2024) Le cronache italiane hanno registrato una domenica di terrore in diverse zone della penisola, perprovocate dai. Un quarantenne diha riportato ferite guaribili in 30 giorni dopo essere stato morso nelle zoneda un. Il quarantenne era nel suo appartamento quando si è visto il suo cane addosso, mentre lo mordeva e feriva anche in altre parti del corpo. Nonostante le lacerazioni, la vittima è riuscita a chiudersi fuori dal balcone e a chiamare aiuto. Da lì a breve sono arrivati i soccorsi: l’uomo è stato portato in salvo dai vigili del fuoco e potato in ospedale dagli operatori del 118 prima al “Bonomo” di, poi nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Bari. Intervenuti anche i carabinieri e la polizia Locale.

