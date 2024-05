Pitbull attacca un gruppo di bimbi in Sardegna Due feriti ricoverati in ospedale E crescono le polemiche

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si moltiplicano le segnalazioni di attacchi di, soprattutto nei confronti di bambini. Dopo il terribile episodio della morte di un bimbo di 5 mesi avvenuto pochi giorni fa, domenica mattina si è sfiorata una nuova tragedia nel Sud della, in periferia di Domusnovas. Vittima dell’attacco undi ragazzini che stavano giocando in strada. Alcuni di loro, quando il cane gli si è scagliato contro, sono riusciti a scappare. In due invece hanno avuto la peggio e sono stati azzannati dall’animale. Per fortuna se la sono cavata con ferite a una mano e a un orecchio e sono stati portati inper essere medicati, mentre il Pittbull è fuggito subito dopo l’aggressione. Tutti questi episodi hanno rinfocolato la polemica sul possesso di razze di cani definite “mordaci“.

