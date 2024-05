Pistola con proiettili a bordo di un’auto - tre arresti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Controlli dei carabinieri a Coroglio, zona napoletana di movida. In via Cattolica, dove perse tragicamente la vita una giovane donna, investita da un suv in corsa, i militari fermano una Lancia Y e atrovano una. Tre le persone nell'auto. In seguito ai controlli i militari individuano sotto uno dei sedili una Rg Pioneer cal 6.65 col serbatoio carico con 6. L'arma è clandestina, ha la matricola abrasa. Solo uno dei passeggeri ha detto di girare armato per 'paura'. I tre sono stati comunque arrestati per ricettazione e porto abusivo di arma clandestina. Sono tutti in carcere, in attesa di giudizio.