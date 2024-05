Pioggia e schiarite | maltempo senza tregua - ma si rivede un po’ di sole

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Circolazione emisferica condizionata da velocità zonali molto più elevate rispetto ai valori medi degli ultimi anni, una robusta cellula di alta pressione sulla Russia ed un anticiclone delle Azzorre debole e con un baricentro lontano dal Mediterraneo. In tale contesto il primo sistema frontale atlantico della settimana raggiungerà il nord-ovest italiano già oggi ed entro la fine della settimana nuovi impulsi perturbati porteranno altre precipitazioni. Le temperature si mantengono in linea o di poco al di sotto rispetto ai valori medi climatici per la terza decade di maggio. Le previsioni del tempo di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 27 maggio 2024 Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio nuvolosità sparsa su tutti i settori con qualche rovescio temporalesco dapprima sui monti e successivamente anche in pianura occidentale.