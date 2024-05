Pilates al Muro | gli esercizi e i benefici dell’allenamento di tendenza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 27 maggio 2024) Che cos’è il Wall Pilates o il Pilates al Muro? Si tratta di un trend molto popolare sui Social. In realtà, il metodo Pilates ha da sempre utilizzato la parete come sistema propriocettivo adatto all’apprendimento di alcunia corpo libero. Pilates Cadillac, cos’è la nuova disciplina del fitness con attrezzo preferita da star e influencer X Indubbiamente per molti rappresenta una svolta: Pilates al Muro aggiunge al Pilates tradizionale (che si svolge prevalentemente sul tappetino o Mat e sulle macchine) una nuova dimensione, incorporando l’uso di un muro (un elemento verticale) a cui appoggiare i piedi, le braccia, la schiena o i fianchi.