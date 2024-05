Piero Fassino e il furto del profumo l’ipotesi del risarcimento per far ritirare la denuncia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dalla parte dell’indagato c’è la tenuità del fatto: ildi una boccetta di Chanel, dal valore di 130 euro, non incide sulle casse della società che gestisce il duty free di Fiumicino. È altrettanto vero, però, che apotrebbe essere mossa l’aggravante della reiterazione, visti gli altri due precedentiti dal negozio. Mentre la procura di Civitavecchia prosegue il lavoro sul fascicolo del deputato Pd, i suoi avvocati starebbero lavorando parallelamente a una trattativa tra le parti per chiudere la faccenda senza andare a giudizio: undel danno in cambio del ritiro della querela. La notizia del possibile accordo, riportata dal Corriere, non è stata smentita da Francesca Tolentino, rappresentante legale dell’impresa che gestisce il punto vendita nell’aeroporto di Fiumicino.

C'è attesa per le decisioni della procura di Civitavecchia in merito al caso di Piero Fassino , colto con le mani nella marmellata, anzi nei profumi, al Duty Free del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. Più di un tentativo di furto, maldestro, costato la gogna mediatica all'ex-sindaco di ... liberoquotidiano

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza si trasforma in Flavio Briatore: “Ma tu magistratura mi arresti Toti proprio mentre io presento il Twiga ? Ma è roba da matti! Ma tu pubblico ministero ti devi ... ilfattoquotidiano

Fassino e il tentato furto di profumo al duty free, la trattativa: “Risarcimento se ritirate querela” - fassino e il tentato furto di profumo al duty free, la trattativa: “Risarcimento se ritirate querela” - Sarebbe in corso una trattativa fra piero fassino e la società che gestisce il duty free dopo presunto furto di profumo: disposto a pagare un risarcimento ... fanpage

Piero Fassino, "si tratta per un accordo": colpo di spugna sul profumo-gate - piero fassino, "si tratta per un accordo": colpo di spugna sul profumo-gate - Colpo di scena nel profumo-gate che ha travolto piero fassino: si tratta per il ritiro della querela in cambio di un risarcimento in denaro. Un ... iltempo

Piero Fassino e il furto del profumo: si tratta sul ritiro della querela in cambio di un risarcimento - piero fassino e il furto del profumo: si tratta sul ritiro della querela in cambio di un risarcimento - L’inchiesta che coinvolge piero fassino per il furto di un profumo potrebbe essere chiusa senza conseguenze per il parlamentare dem. Una trattativa sarebbe stata avviata per il ritiro della querela in ... roma.corriere