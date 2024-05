Picchia la ex 14enne su una spiaggia di Posillipo | denunciato 15enne violento

(Di lunedì 27 maggio 2024)ta a 14 anni dall'ex di 15 in unadi: lei in ospedale, luiper lesioni e atti persecutori, poi affidato ai genitori. .

Napoli, aggredisce la ex di 14 anni in spiaggia a Posillipo: denunciato 15enne - Napoli, aggredisce la ex di 14 anni in spiaggia a posillipo: denunciato 15enne - Aggredita in spiaggia dall’ex fidanzato, in uno storico stabilimento balneare di posillipo a Napoli. Vittima una 14enne, raggiunta sul lido dal coetaneo che continuava a perseguitarla. Ieri pomeriggio ... napoli.repubblica

