Piazza di Siena americana Il gran premio è di Cook nell’anno dei record

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un Rolexd Prix molto amaro per gli azzurri quello disputato ieri adi. La orgogliosa reazione di venerdì – tre percorsi netti nella seconda manche della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo – aveva fatto sperare in qualche esito importante anche nel Rolex GP di ieri. Ma di 9 binomi italiani qualificati a questa prestigiosa e selettiva prova nessuno ha conquistato l’ammissione al secondo giro. Al quale, dei 48 partenti, hanno avuto accesso i migliori 13: alla fine solo 6 di quei 13 sono riusciti a ripetere il netto, e tra questi il più veloce è stato lo statunitense Karlsu Caracole de La Roque, caldissima e scattante femmina sèlle-francais di 12 anni, che anche nella frazione finale del percorso non ha mostrato il minimo affaticamento, volando letteralmente sugli ostacoli e strepitosamente condotta dal suo cavaliere, il quale ha "risolto in avanti" anche un paio di distanze potenzialmente critiche.

