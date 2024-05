Piazza Carlo III | tenta di sfuggire in auto ad un controllo arrestato

(Di lunedì 27 maggio 2024)III:diale sperona una volante. Un 19enne è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio didel territorio, nel transitare in via Don Bosco, hanno notato due uomini a bordo di un’il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere ilnonostante gli fosse stato intimato l’alt. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti inIII, sono stati intercettati dai poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, ma il conducente dell’in fuga, nonostante fosse stato intercettato, ha continuato la sua folle corsa impattando, dapprima contro un’in sosta e, successivamente, contro l’di servizio fino a quando è stato raggiunto e bloccato.

