Pessima in economia domestica | la confessione della svizzera Ell Schlein

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Ero unastudentessa, una di quelle che andava bene, ma che si riduce a studiare nelle ultime 48 ore, in extremis, che si applica quando sente la pressione": la segretaria del Pd Ellylo ha detto nell'intervista concessa a Skuola.net. "Il paradosso - ha poi aggiunto - è che, andando bene, passavo anche per secchiona". Parlando delle sue materie preferite e di quelle in cui invece andava peggio, ha rivelato: "Mi piaceva molto la matematica. Mentre le materie che mi stavano indigeste erano l'ha frequentato le scuole in, ndr.) e la ginnastica". La leader dem ha confessato di essere anche una nerd amante dei videogiochi: "Come stacco la spina? Con i videogiochi, ancora adesso. Sono una gamer, una nerd degli anni '90".