Pescara Furto all' Agenzia delle Entrate | Ladri Portano Via Solo Oggetti Personali

(Di lunedì 27 maggio 2024)- L'incidente Nella notte, la sede dell'diin viale Gabriele D'Annunzio è stata teatro di un. Isi sono introdotti nell'ufficio di Riscossione secondaria attraverso un ingresso sul retro, mettendo a soqquadro gli uffici. Il Bottino Nonostante l'accurata ricerca, i malviventi non hanno trovato denaro e si sono accontentati di portare viaalcuniappartenenti ai dipendenti. Le Indagini Questa mattina, gli agenti della Squadra volante e della Scientifica sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso. La polizia ha avviato un'indagine, anche attraverso l'analisiimmaginitelecamere di videosorveglianza presenti nell'area. La comunità attende ulteriori sviluppi nella speranza che i responsabili vengano rapidamente identificati e assicurati alla giustizia.

