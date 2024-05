“Persone lanciate in aria con cibo e bevande”: il racconto della turbolenza sul volo Doha-Dublino - “Persone lanciate in aria con cibo e bevande”: il racconto della turbolenza sul volo Doha-Dublino - I passeggeri hanno raccontato che gli assistenti di volo hanno colpito il soffitto mentre il cibo volava via per tutta la cabina durante la turbolenza. Ad alcuni di loro si sono persino strappati gli ... fanpage

Turbolenza sul volo Qatar Doha-Dublino, 12 feriti. L’incidente sopra la Turchia (dove erano segnalati temporali) - turbolenza sul volo Qatar Doha-Dublino, 12 feriti. L’incidente sopra la Turchia (dove erano segnalati temporali) - Il volo QR17 decollato dalla capitale del Qatar ha riscontrato una turbolenza sopra i cieli della Turchia: 6 passeggeri e 6 assistenti di volo risultano feriti. Il velivolo è atterrato comunque a dest ... corriere