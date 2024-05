Persol protagonista al Festival di Cannes 2024

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per rendere omaggio al suo storico legame con il cinema, l’iconico brand eyewear italiano ha chiamato a raccolta le star della 77esima edizione delaccompagnandole in tutti i momenti della giornata. Dai red carpet ai party notturni più esclusivi negli spazi de La Terrasse by Albane.