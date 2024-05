Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’per i104 può anche esserepotrebbe punire il contribuente che non si mette in regola. Innanzitutto, è importante chiarire una questione: l’per iconcessi dalla legge 104 non ha una scadenza automatica. L’rimane quindi valida finché non viene revocata. A parte ciò,potrebbe sempre modificare l’impianto normativo che disciplina la concessione deie le procedure base valide per i rinnovi o le conferme dell’controlla l’dei104 – cityrumors.itPer fruire deiprevisti dalla legge 104, il lavoratore dipendente, sia egli il soggetto fragile o il familiare che se ne prende cura, deve prima di tutto presentare opportuna domanda al