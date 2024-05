Perché Uomini e Donne oggi 27 maggio non va in onda | il motivo

(Di lunedì 27 maggio 2024), non va in: il, 272024, 272024, non va insu Canale 5? La risposta è semplice: il dating show di Maria De Filippi è finito. L’ultima puntata di questa stagione è andata invenerdì, 24. Non temete: le avventure di cavalieri, dame e tronisti torneranno a farvi compagnia dopo l’estate. Ora per tutta la produzione è il momento di un po’ di meritato riposo. D’altronde in questo periodo tutti i principali programmi che ci hanno fatto compagnia volgono al termine per lasciare spazio ai palinsesti estivi. Molta gente infatti in estate non sta davanti al televisore, e per questo la tv generalista tende a spegnersi e a non “sprecare” i suoi programmi di punta, preferendo mandare inrepliche su repliche.

