Perché Pechino avvia un’indagine contro le importazioni di carne di suino dall’Ue

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dazio chiama dazio. Adevono aver sentito piuttosto bene gli echi del G7 di Stresa, appena concluso. Dal Lago Maggiore, teatro del summit dei ministri delle Finanze, è arrivato un messaggio forte e chiaro: l’Occidente non subirà passivamente, ma risponderà alla concorrenza sleale cinese, che parte dalle auto elettriche e arriva fino all’acciaio. Gli Stati Uniti si sono già mossi, impallinando le merci del Dragone in entrata con dazi fino al 100%. L’Europa, da parte sua, prende tempo, anche se l’orientamento uscito da Stresa va proprio nella direzione dei dazi, anche grazie alla spinta del ministro Giancarlo Giorgetti, che nella conferenza stampa finale ha fatto apertamente intendere come nuovi dazi per contenere l’avanzata cinese siano una questione all’ordine del giorno.