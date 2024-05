Perché Mosca bombarda Charkiv ogni giorno

“ Mosca è pronta” . Il ministro degli Esteri russo , Serghei Lavrov , parlando al Consiglio della Federazione (il Senato russo ) a cui si presenta per ottenere la fiducia per la riconferma nella sua carica, si è rivolto ai paesi occidentali aggiungendo. “È un loro diritto, se vogliono essere sul campo ... ilfattoquotidiano

Far cadere Kharkiv per mettere in ginocchio Volodymyr Zelensky. L’obiettivo di Vladimir Putin, prima solo ipotizzabile, adesso è stato svelato. La breccia aperta nella parte meridionale del Donbass, intorno ad Avdiivka, non ha solo lo scopo di penetrare in profondità le difese di Kiev, ma di ... ilfattoquotidiano