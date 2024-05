Perché Meloni e Schlein litigano su premierato sanità e salari

Il leader di Italia Viva: "Basterebbe il caos internazionale per far capire quanto è urgente inviare a Bruxelles degli statisti" "Mentre leader internazionali evocano la terza guerra mondiale , Meloni e Schlein litigano su Tele Meloni e Teletubbies. Abbiamo un quadro di politica estera ... sbircialanotizia

La "ribelle" della musica italiana? Politicamente, Loredana Bertè è correttissima, al di là dei modi bruschi. "Nell'indole sono sempre la ragazza che per poco già s'inc***za: non è cambiato nulla. In sala di registrazione, come allora, vado solo quando ho qual cosa da dire. Negli amori si cambia e ... liberoquotidiano

Mentana a Dogliani: "Il confronto in tv tra Schlein e Meloni Non escludo di farlo" - Mentana a Dogliani: "Il confronto in tv tra schlein e meloni Non escludo di farlo" - Il direttore del Tg di La7 ospite al Festival della TV: "Sono convinto comunque che non siano i duelli finali che spostano l'elettorato" "Il confronto in tv tra schlein e meloni Non escludo di farlo, ... cuneodice

PNRR, MELONI: METTERE A TERRA PIANO SFIDA PER ITALIA NEL SUO COMPLESSO - PNRR, meloni: METTERE A TERRA PIANO SFIDA PER ITALIA NEL SUO COMPLESSO - Roma, 27 mag – “Mettere a terra il Pnrr è una sfida per l’Italia nel suo complesso, e che possiamo vincere solo se tutti coloro che sono coinvolti nell’attuazione del Piano sentano sulle proprie ... 9colonne

Schlein “Governo mani di forbice, tagli per 250 milioni ai Comuni” - schlein “Governo mani di forbice, tagli per 250 milioni ai Comuni” - meloni si conferma veramente la regina dell’austerità». Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera la segretaria del Pd Elly schlein. Sulla sanità per schlein il premier Giorgia meloni «mente e ... quotidianodelsud