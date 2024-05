Perché le serie tv continuano a influenzare il modo in cui ci vestiamo molto più dei social

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il corsetto di Bridgerton, il basco di Emily In Paris, il quiet luxury di Succession, il make up con gli strass di Euphoria e la frangetta di Mercoledì. Non c’è niente da fare: nonostante lo strapotere deinetwork, è ancora la cara vecchia televisione a dettare le ultime tendenze moda e beauty. Letv hanno il potere di instillare in chi le guarda il desiderio di questo o di quel capo, orientando le scelte dei brand e i gusti del mercato. Come letv hanno influenzato la moda Il rapporto tra moda etv dura da decenni ed è sempre più stretto. Se negli anni Ottanta erano Dynasty e Miami Vice a lanciare le mode – tra capelli cotonati, abiti scintillanti e giacche color sorbetto – negli anni Novanta la Rachel di Friends fece correre centinaia di donne dal parrucchiere per avere lo stesso taglio di capelli.