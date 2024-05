Perché la donna in questa foto con Hitler non è la nonna di Ursula von der Leyen

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sui social circolano false affermazioni secondo cui ladivon dersarebbe stata nazista, ma non esistono prove a sostegno di tali accuse. Lache viene utilizzata in alcuni post per supportaretesi, in cui si vede unastringere la mano a, non raffigura ladell’attuale presidente della Commissione Europea. Per chi ha fretta: Unarisalente a prima della Seconda Guerra Mondiale, che mostra una giovanementre stringe la mano ad Adolf, è stata diffusa sui social network in varie lingue. I post affermano che si tratterebbe delladivon der. In realtà, lainera la moglie di un giovane contadino della Prussia orientale, presente a un evento del partito nazista nel 1937.