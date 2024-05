Perché Jacob Elordi è perfetto per Bottega Veneta?

(Di lunedì 27 maggio 2024), 26 anni, è l’attore australiano che in poco tempo ha guadagnato lo status di stella di Hollywood, e che ora coltiva con le giuste collaborazioni nel mondo del fashion e lifestyle per rafforzare il suo ruolo di star. Ora entra nel mondo del luxury brandcome brand ambassador. Il grande pubblico lo ha conosciuto, e amato sin da subito, nel ruolo di Nates della serie televisiva Euphoria e di Noah Flynn nella serie di film ‘The Kissing Booth’. Poi è arrivato il controverso Saltburn, uno dei titoli più discussi di Netflix dell’ultima stagione e infine il cinema con Priscilla di Sofia Coppola, dove ha interpretato Elvis Presley. Altissimo e dotato di un’eleganza innata nel 2021 è stato il volto di Calvin Klein. L’anno successivo ha promosso il profumo The Scent di Hugo Boss, e gli orologi Tag Heuer.

