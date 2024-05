Perché è illegale la pesca di vongole in California?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 27 maggio 2024) Inladisi vuole proteggere i molluschi e lasciarli liberi di riprodursi, raggiungendo una dimensione sufficiente per lo scopo, che è di circa 4 pollici e mezzo (circa 11 centimetri). Solo in questo modo sono in grado di deporre le uova. In tal senso, la legge è molto severa e prevede multe altissime in caso di violazione. Ecco spiegata quindi la disavventura che ha colpito una famiglia americana in vacanza a Los Angeles. I bambini di una coppia si stavano divertendo a raccogliere conchiglie in spiaggia. Non avevano idea, invece, che si trattasse di, quindi di animali protetti dalla legge. Conchiglie sul bagnasciuga (fonte: Unsplash)La famiglia, poi, è stata condannata in prima istanza a pagare una multa di 89 mila dollari.