Percepito come morto | Marco Columbro perché è stato fatto fuori dalla tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Da tempo ormai è sparito dal piccolo schermo maresta uno dei volti indimenticabili e più amati della tv. Da quando nel 2001 il conduttore ha avuto un ictus - dal quale si è completamente ripreso - nessuno lo ha più cercato per altri programmi. Ora, in una intervista a La Repubblica,racconta che in questi 73 anni ha vissute tante vite: la tv, il teatro, la filosofia, un libro in uscita e l'albergo in Val D'Orcia. Lui stesso però non riesce a spiegarsidopo i successi racchiusi nella copertina di "Sorrisi e Canzoni tv” del 5 gennaio 1992, quando fu premiato con il Telegatto - con lui, Silvio Berlusconi, Enzo Biagi, Alberto Tomba, Gino Paoli, Roberto Benigni e Francesco Cossiga - non ha più lavorato in televisione.

