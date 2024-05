Per una madre | il romanzo di Michele Lazzerini

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Per una”: il nuovoditra storia e testimonianza, passato e presente Editore: Intrecci EdizioniGenere:storico, NarrativaPagine: 250Prezzo: € 14,82 In libreria per la romana Intrecci Edizioni, “Per una”, il nuovodi, è un’opera emozionante che mescola saggiamente storia e narrativa. Il, difatti, percorre le tappe fondamentali e il percorso della sua protagonista, Franca – insieme a una carovana di personaggi singolari e brillanti –, una donna che ha tentato in tutti i modi di sopravvivere alle avversità della vita, sempre tesa verso un’opposizione gentile contro le ingiustizie e le discriminazioni. Sin dall’incipit di “Per una”, il lettore è catapultato all’interno del microcosmo raccontato daFranceschi, ed entra immediatamente in contatto con la storia di Franca, quando ancora piccola è presentata in scena attraverso il sentimento della paura.