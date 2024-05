Per sfuggire al marito va in aeroporto

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Aiuto, una nostra parente è in pericolo, sta cercando di scappare: salvatela". È bastata una breve chiamata d’emergenza, arrivata sabato agli agenti dell’Interpol, per dare il via a una rete di salvataggio per mettere al sicuro una donna, una cittadina inglese sposata con un italiano, da una relazione tutt’altro che sana. Una condizione di maltrattamenti domestici, probabilmente protratta nel tempo, che ha portato la donna, originaria del Regno Unito, a tentare persino la fuga dalaguzzino, recandosi nella notte all’Marconi. La famiglia, nonostante fosse lontana chilometri dalla donna, ma evidentemente al corrente della condizione di violenza in cui viveva, ha deciso di contattare l’Interpol, per mettersi in contatto con le forze dell’ordine italiane, con l’intento di proteggerla.

