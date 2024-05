Penta Modena - vittoria sul Fermo e ipoteca sulla salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilporta a casa un successo importantissimo, nell’ultima gara casalinga del torneo di serie C maschile di pallanuoto, e pone una seria, che comunque potrà arrivare solo all’ultimo turno in programma sabato prossimo a Bologna, contro una persicetana di S.Giovanni in Persiceto, ancora in piena corsa per i playoff promozione, e quindi poco disponibile ai regali. Sabato i ragazzi di Luca Selmi sono riusciti, col cuore, e con la grinta, a battere l’accreditato, superando in tromba il S.Severino, travolto come era prevedibile dalla RN Bologna. Cala il sipario invece per il girone Lombardo-Veneto, con l’Onda Blu che chiude perdendo con onore a Mestre contro la capolista, pur essendosi presentata all’appuntamento, con una formazione imbottita di giovanissimi.