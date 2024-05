Pedullà | Tra Juventus e Napoli possono accadere tante cose

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alfredo, esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato dichiarazioni sulle ultime voci di mercato che interessano il. Sul suo canale YouTube ha parlato delle parole di De Laurentiis, delle probabili uscite ed entrate delche verrà.su Di Lorenzo “De Laurentiis ha detto di dargli 10 giorni di tempo, non ha smentito nulla e vi do un consiglio, non fidatevi mai delle parole, specie quando sono di circostanza. Confermo che Di Lorenzo ha chiesto e chiederà di essere ceduto nonosabbia un contratto fino al 2028. La sua decisione, credo, sarà la stessa anche con l’arrivo di Conte. Piùche Inter per lui, non tanto come gradimento, ma anche come logica visto che i bianconeri hanno bisogno di terzini.

