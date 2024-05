Viene investita da un’auto e rimbalzata sull’asfalto: poco dopo un’altra macchina la travolge - Viene investita da un’auto e rimbalzata sull’asfalto: poco dopo un’altra macchina la travolge - Una donna di 55 anni è stata investita da un’auto e sbalzata sull’asfalto. Solo pochi secondi dopo, quando era ancora a terra, è stata colpita da una seconda auto di passaggio. Si trova in codice ... fanpage

Pedone travolto da una macchina mentre cammina in strada: trasportato in codice rosso in ospedale - Pedone travolto da una macchina mentre cammina in strada: trasportato in codice rosso in ospedale - Altro grave incidente nella giornata di oggi lunedì 27 maggio. Dopo la donne investita da due macchine a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, un uomo di 77 anni è stato travolto da una macchina ... fanpage

Francesco Messineo, travolto e ucciso a Roma sul marciapiede. «La ragazza voleva fuggire». Fermata dai clienti del pub - Francesco Messineo, travolto e ucciso a Roma sul marciapiede. «La ragazza voleva fuggire». Fermata dai clienti del pub - Dopo lo schianto ha tentato la fuga a piedi: a fermare la corsa della 19enne che venerdì sera ha investito il gruppo di amici al Tuscolano, uccidendo sul colpo Francesco Messineo, sono stati ... ilmessaggero