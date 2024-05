(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Il nostro avversario è la destra, io sono testardamente unitaria, mai fatto polemiche con le. Magari ci stessero ‘ghostando’,anche noi e non soltanto il governo. Sono io che non rispondo alle provocazioni”. Lo ha detto Ellya Skuola.net. L'articolo CalcioWeb. .

Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Il nostro avversario è la destra, io sono testardamente unitaria, mai fatto polemiche con le opposizioni . Magari ci stessero 'ghostando', menano anche noi e non soltanto il governo. Sono io che non rispondo alle provocazioni". Lo ha detto Elly Schlein a Skuola.net. liberoquotidiano

Pd: Schlein, 'magari altre opposizioni facessero ghosting, menano ma io non rispondo' - Pd: Schlein, 'magari altre opposizioni facessero ghosting, menano ma io non rispondo' - Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Il nostro avversario è la destra, io sono testardamente unitaria, mai fatto polemiche con le opposizioni. Magari ci stessero 'ghostando', menano anche noi e non soltanto il ... lagazzettadelmezzogiorno