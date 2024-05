Paura per Khady Gueye all’Isola dei Famosi - le urla e l’intervento di Luxuria | “Vi preg - slegatela”

Durante l’undicesima puntata de L’ Isola dei Famosi 2024 scontro finale tra Khady e Aras per decretare il nuovo leader della settimana. I due naufraghi si sfidano nella prova della centrifuga che stava per concludersi molto male. La modella, infatti, resta impigliata con i capelli durante la prova ... superguidatv

durante la prova leader a L'Isola dei Famosi c'è stato un incidente per Khady Gueye che ha richiesto l'intervento dei medici L'articolo Khady Gueye si fa male durante la prova leader : paura in studio proviene da Novella 2000. novella2000

Stasera nel corso del faccia a faccia, Khady Gueye ha cercato di coprire Artur Dainese ma Vladimir Luxuria la riprende in diretta L'articolo Khady Gueye cerca di coprire Artur: Vladimir la riprende in diretta proviene da Novella 2000. novella2000