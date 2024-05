Paullo - il rebus dei sei candidati Sul tavolo sanità e cantieri infiniti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Mai così numerosi come in questa tornata, asono 6 iche aspirano alla poltrona di sindaco. Scelta non facile, quella degli elettori chiamati alle urne l’8 e il 9 giugno. Partiamo dall’area di centrosinistra, che ha espresso tre candidature. Giancarlo Broglia, 51 anni, libero professionista, è il portabandiera di "Nuova". "Intendiamo partire dalla ricostruzione delle relazioni umane: in questi anni è mancato il contatto fra amministrazione e cittadini - dice l’aspirante sindaco -. Anche in quest’ottica intendiamo istituire uno sportello di accoglienza in Comune, per indirizzare i cittadini e aiutarli nelle pratiche burocratiche". In agenda, inoltre, la riattivazione deldei sindaci della Paullese e l’allestimento di ambulatori a costi calmierati per i medici di base.

