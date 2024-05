Pattinaggio artistico | Sofia Samodelkina gareggerà per il Kazakistan Nuove prospettive in campo femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arriva una notizia importante dal mondo deldestinata a spostare gli equilibri della specialità individuale. Secondo fonti sempre più accreditate infatti la russapotrebbe presto vestire la maglia del, entrando così a tutti gli effetti anche sulla scena mondiale dopo anni dall’esclusione del suo Paese d’origine, al momento fuori dai giochi a causa del conflitto bellico tuttora in corso in Ucraina. La notizia, ancora ufficiosa, è diventata un trend topic in Russia. La pattinatrice, una delle più talentuose della sua annata (2007), ha ottenuto già il nulla osta dalla Federazione d’appartenenza. Presto, non appena tutti gli aspetti tecnici saranno sistemati, verrà diramato un comunicato ufficiale.