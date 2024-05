Pattinaggio artistico a rotelle | Alessandro Liberatore incanta all’AIS 2024 di Trieste Madalena Costa di un altro pianeta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si conclude con una grande prestazione da parte dil’Artistic International Series, seconda tappa della competizione itinerante diandata in scena ad Opicina in. L’azzurro ha infatti stregato il Pala Pilkec grazie a un libero d’alto profilo, dove ha staccato nettamente la competitiva compagine spagnola, già tenuta a bada nello short. Al netto di una defafillance nel triplo toeloop combinato con il doppio lutz, l’emiliano ha portato a casa quanto pianificato, inaugurando la prova con il triplo toeloop agganciato al triplo loop e proseguendo con triplo flip/thoren/triplo salchow. Atterrando successivamente in zona bonus il triplo lutz e il doppio axel, oltre che due trottole combinate (rispettivamente di quattro cambi ciascuno)ha quindi raggiunto l’ottimo punteggio di 153.

