Pasquale Di Lorenzo vince l’11° Matesannio Marathon - grande rivelazione la 1° edizione della Cicloturistica

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon un tempo di 2 ore e 58 secondi circa arriva in solitaria al traguardoDi, 38 anni di San Salvatore Telesino (BN) componentesquadra Rokka Bike. Il vincitore si aggiudica anche il premio del GPM (Gran PremioMontagna), traguardo intermedio che è coinciso con l’arrivo a BoccaSelva, dedicato per il secondo anno consecutivo all’atleta Cassandra Mele del Team Ciclo Scotto di Ischia, per la quale è stato osservato che un minuto di silenzio primapartenza, tragicamente scomparsa in bici. Il premio, realizzato da un artigiano gioiese, rappresenta la montagna matesina ormai simbolocon sopra la ruota di una bici e una farfalla. A circa un minuto di distanza sale al secondo gradino del podio Enio Leone, dell’ASD Mastantuoni Sport 1950 e al terzoSirica del Team B.

