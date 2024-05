Partire e cucinare all’estero per trovare un equilibrio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bresso è una cittadina a nord di Milano. È immersa nel Parco Nord, un’area verde di seicento ettari che assomiglia a un grande polmone per quella zona. La città e il parco creano un legame silenzioso, si esce ed entra da quest’ultimo senza nemmeno accorgersene. Bresso ha una lunghissima via principale, via Vittorio Veneto, che porta dritto al quartiere Niguarda di Milano. Sulla strada si possono incontrare baretti, ristoranti e varie attività, ma senza che nessuna di queste porti via l’attenzione. Non è il classico posto in provincia dove non è facile stringere amicizie e relazioni. Nonostante il suo essere piccola, dà opportunità di crescita a chi vuole fare più esperienze in ambito lavorativo e soprattutto è alle porte di Milano, dove il mercato enogastronomico è sempre in continua crescita.